Главная > Новости > Криминал

72 мигранта «поселились» в одной квартире

17.02.2017 15:42 6 811 Дмитрий Ивьев
72 мигранта «поселились» в одной квартире

В Обнинске завели уголовное дело на 30-летнего хозяина одной из квартир. Мужчину обвиняют в фиктивной регистрации иностранцев.

По версии следствия, в его квартире были прописаны 72 человека. Однако никто из них там не проживал.

- В ходе предварительной проверки сотрудниками полиции было установлено, что ни один из них не проживал по данному адресу, что было подтверждено показаниями соседей, - сообщает в пятницу, 17 февраля, УМВД по Калужской области. - Также были опрошены родственники предприимчивого жителя наукограда, которые в своих показаниях отрицали факт проживания в квартире иностранцев.

С каждого «жильца» фигурант получал от 300 до 1000 рублей.

Расследование сейчас продолжается.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

Извращенец признался в изнасиловании старушки 16.02.2017 15:19

Калужанка воровала в магазине свечки, статуэтки и фоторамки 16.02.2017 15:16

Убийцу пчёл поймали в Калужской области 16.02.2017 13:01

Магазин на Рылеева ограбили второй раз за неделю 16.02.2017 09:01

Главврач-депутат подделал документы на миллион 15.02.2017 16:50

Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 19 февраля, 12:00
Снежно-пенное шоу «В стране гигантских мыльных пузырей»
Филармония
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
чт 23 февраля, 00:00
Конкурс Miss Bum Bum (18+)
Las Chicas
пт 24 февраля, 21:00
Первый GO-GO батл города
CUBA BAR

Для детей

сб 18 февраля, 10:30
Мастер-класс "Игрушка из фетра"
Дом мастеров
сб 18 февраля, 10:30
Интерактивная постановка: "Зимний парк"
Фото-театр "Клевер"
сб 18 февраля, 12:00
Зимняя сказка "Морозко"
Арена КТЗ, ДК
сб 18 февраля, 12:00
Великая тайна черепахи Тортилы
Калужский областной краеведческий музей

Концерты

сб 18 февраля, 13:00
Отчетный концерт женского академического хора
Городской досуговый центр
сб 18 февраля, 18:00
Концерт-перфоманс Легенды Ирландии и Шотландии
Дом музыки
сб 18 февраля, 19:00
Надежда Кадышева. «Ваши самые любимые песни»
Арена КТЗ, ДК
сб 18 февраля, 19:00
Концерт «Этот старый, добрый диксиленд»
Филармония

Кино

На пятьдесят оттенков темнее
Звонки
Гуляй, Вася!
Великая стена
Новости компаний

«Wi-Fi для Бизнеса» - актуальный тренд продаж в линейке услуг «Ростелекома» в Калужском регионе

Путешественники назвали «Калуга Плаза» лучшим отелем

«МегаФон» рассказал о том, как быстрее всех найти подарок для любимого человека, а заодно и самого любимого человека

Абонентов мобильной связи «Ростелекома» в Калуге уже больше 1000

Новости Обнинска
Блоги

Нитуш's блог - Маленький конкурс от Нитуш!!!!!!

Нитуш 15 фев 2017 22:43

Юмор и флуд - Валентинки

Viktorch1311 14 фев 2017 15:11

ЧК - ИК

Viktorch1311 13 фев 2017 19:34

Артем Летний's блог - День и ночь

Артем Летний 11 фев 2017 00:28