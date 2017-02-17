72 мигранта «поселились» в одной квартире

В Обнинске завели уголовное дело на 30-летнего хозяина одной из квартир. Мужчину обвиняют в фиктивной регистрации иностранцев.

По версии следствия, в его квартире были прописаны 72 человека. Однако никто из них там не проживал.

- В ходе предварительной проверки сотрудниками полиции было установлено, что ни один из них не проживал по данному адресу, что было подтверждено показаниями соседей, - сообщает в пятницу, 17 февраля, УМВД по Калужской области. - Также были опрошены родственники предприимчивого жителя наукограда, которые в своих показаниях отрицали факт проживания в квартире иностранцев.

С каждого «жильца» фигурант получал от 300 до 1000 рублей.

Расследование сейчас продолжается.