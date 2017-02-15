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Главврач-депутат подделал документы на миллион

15.02.2017 16:50 3 1579 Оксана КОЛОСОВА
Главврач-депутат подделал документы на миллион

Главный врач одной из районных больниц Калужской области стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статьям «Пособничество в мошенничестве при получении выплат в крупном размере» и «Подлог». Подозреваемый также является депутатом районного собрания.

- По версии следствия, в 2015 году он принял на работу, на четверть ставки врача-стоматолога с режимом гибкого рабочего времени, - сообщает в среду, 15 февраля, пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области. – Однако в заключённом с ним трудовом договоре содержались заведомо ложные сведения о том, что доктор работает на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, постоянно на одну ставку. Данный договор стал основанием для получения врачом-стоматологом единовременной компенсации в районе 1 млн. рублей. Согласно постановлению правительства Калужской области она полагается всем медработникам, прибывшим на работу в сельскую местность в 2015 году в случае их работы на селе на постоянной основе.

О факте подлога сотрудникам правоохранительных органов стало известно в результате проведения оперативных мероприятий.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает Следственный комитет. – Кроме того, ведётся расследование и в отношении врача-стоматолога по факту мошенничества при получении указанной выплаты.


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Тэги: криминал

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