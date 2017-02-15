Зэк отпросился из колонии в больницу и обокрал квартиру

Сотрудник колонии в Сухиничах дважды разрешил осуждённому покинуть пределы исправительного учреждения для решения бытовых вопросов.
Как мы уже рассказывали, в октябре прошлого года, отпросившись в больницу, зэк пропал на пять дней. За это время он обокрал один из домов в Калуге. Работники регионального УФСИН отыскали своего подопечного самостоятельно.
- Осуждённому 35 лет, он получил 3 года за совершение 9 краж, - рассказывали нам в пресс-службе калужского регионального управления Следственного комитета. – Отбывать наказание заключённый начал 14 декабря 2015 года, освободиться должен был в 2018-м. Руководство колонии отзывалось о нём положительно. Он имел три благодарности за добросовестное отношение к труду.
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела по факту кражи, а также по факту уклонения от отбывания наказания. А сотрудник колонии, отпускавший погулять зэка, приговорён к полутора годам лишения свободы условно с лишением права занимать соответствующие должности на полтора года. В октябре 2016 года он был уволен со службы в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Приговор вступил в законную силу.
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