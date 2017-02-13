Незадачливый воришка опустошил бутылку водки прямо в магазине

На днях в Боровске полицейские задержали незадачливого воришку. 29-летний мужчина, разбив окно, залез в один из магазинов. Его «добычей» стала бутылка водки стоимостью 350 рублей. Но пока он думал, как выбраться из торговой точки, сработала сигнализация. На место прибыл наряд ППС.
- Увидев подъезжающий к магазину патрульный автомобиль, молодой человек понял, что не успеет скрыться, и решил на месте продегустировать излюбленный напиток, - сообщает в понедельник, 13 февраля, УМВД по Калужской области.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Как выяснилось, он уже был судим за аналогичные преступления.
|
За информацию об убийце студентки готовы заплатить миллион рублей 10.02.2017 17:03
Сотрудница соцслужбы обокрала свою подшефную 10.02.2017 14:52
Калужанка поставляла из Москвы крупные партии героина 10.02.2017 13:33
С платной стоянки приятель сторожа уехал на чужой машине 10.02.2017 12:42
В Калуге грабитель с молотком обчистил универсам 10.02.2017 09:45
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: