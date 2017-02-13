Незадачливый воришка опустошил бутылку водки прямо в магазине

На днях в Боровске полицейские задержали незадачливого воришку. 29-летний мужчина, разбив окно, залез в один из магазинов. Его «добычей» стала бутылка водки стоимостью 350 рублей. Но пока он думал, как выбраться из торговой точки, сработала сигнализация. На место прибыл наряд ППС.

- Увидев подъезжающий к магазину патрульный автомобиль, молодой человек понял, что не успеет скрыться, и решил на месте продегустировать излюбленный напиток, - сообщает в понедельник, 13 февраля, УМВД по Калужской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Как выяснилось, он уже был судим за аналогичные преступления.