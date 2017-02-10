Сотрудница соцслужбы обокрала свою подшефную

В посёлке Думиничи задержана сотрудница социальной службы, которую подозревают в тайном хищении денег у 78-летней пенсионерки. Подозреваемая по долгу службы шефствовала над бабушкой и регулярно навещала её.
- По словам потерпевшей, в тот день сотрудница соцслужбы постучалась к ней под предлогом погреться. Женщине сказала, что она якобы забыла ключи от квартиры и ей нужно дождаться приезда родственников, - сообщает пресс-служба областного УМВД в пятницу, 10 февраля. – Пенсионерка предложила своей знакомой выпить чаю. Когда бабушка отвлеклась, гостья вытащила у неё из-под подушки её сбережения – 13 тысяч рублей.
Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудницу соцслужбы вскоре задержали. Свою вину она полностью признала. Часть похищенных денег у неё изъяли. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Соцработнику грозит до 5 лет тюрьмы.
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