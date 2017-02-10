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Калужанка поставляла из Москвы крупные партии героина

10.02.2017 13:33 0 210 Оксана КОЛОСОВА
Калужанка поставляла из Москвы крупные партии героина

Калужские полицейские перекрыли ещё один канал поставки героина. В ходе операции, проведённой сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков, была задержана 32-летняя калужанка, которая поставляла из столицы крупные партии этого наркотического вещества. Впоследствии она в своей квартире расфасовывала героин на разовые дозы и реализовывала их через «тайники-закладки».

- Наркосбытчицу задержали при очередной попытке реализации наркотика, - сообщает в пятницу, 10 февраля, пресс-служба областного УМВД. – При задержании у неё было обнаружено и изъято 3,84 грамма героина. Во время обыска в квартире подозреваемой обнаружено и изъято ещё 143,13 грамма наркотического вещества, а также упаковочный материал и специальные предметы для фасовки наркотика.

О задержанной известно, что она нигде не работала. Продажа наркотиков была для неё основным заработком.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». На время следствия подозреваемую заключили под стражу. Ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Возможно, также наркосбытчице придётся выплатить штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Фото: УМВД по Калужской области.


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Тэги: криминал

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