С платной стоянки приятель сторожа уехал на чужой машине

На днях в полицию Малоярославецкого района обратился автолюбитель, который рассказал, что его машина пропала с охраняемой стоянки.

- Вечером владелец автомобиля оставил ключи зажигания в незапертой машине, понадеявшись на добросовестность сотрудника охраны, - сообщает 10 февраля УМВД по Малоярославецкому району. – А утром оказалось, что его машины нет на месте.

Вскоре полицейские нашли автомобиль в посёлке Головтеево. Как выяснилось, завладел машиной приятель сторожа автостоянки – 39-летний местный житель.

- В тот вечер к сторожу автостоянки заглянул знакомый. Они засиделись допоздна. Не желая идти домой пешком, гость, заметив в одном из транспортных средств ключи, сел за руль машины и благополучно на ней уехал, - добавляют в полиции.

Возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение автомобилем без цели хищения 39-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии.