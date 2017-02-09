Ящик спиртного на троих закончился поножовщиной

26-летнего мужчину из Подмосковья подозревают в попытке убийства жителя Юхновского района.
Во вторник, 7 февраля, предполагаемый виновник вместе со своей девушкой отправился отдыхать в деревню в Юхновском районе. Предварительно молодые люди купили ящик спиртного. Распивали его в компании 34-летнего местного жителя. А потом произошла ссора.
- 26-летний мужчина ударил 34-летнего ножом в шею, - сообщает 9 февраля калужское региональное управление Следственного комитета. - Потерпевшему удалось убежать на улицу и позвать на помощь.
По словам нападавшего, он лишь оборонялся. Раненый мужчина утверждает, что причин для ссоры не было, мол, без всякого повода он получил удар ножом. Присутствующая на «отдыхе» девушка также не может объяснить поведение своего спутника, заявляя, что конфликта не помнит.
Что же произошло на самом деле, предстоит выяснить следователям. 26-летний житель Подмосковья задержан.
|
Жителя Людиново ждёт суд за секс с 15-летней девушкой 09.02.2017 11:16
Робкий грабитель испугался продавца 07.02.2017 14:12
Ревнивец с ножом подкараулил у подъезда приятеля экс-супруги 07.02.2017 12:20
Зек-экстремист готовил в колонии бунт и массовый побег 07.02.2017 11:25
Калужанин пять лет насиловал малолетнюю падчерицу 06.02.2017 12:13
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: