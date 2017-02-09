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Ящик спиртного на троих закончился поножовщиной

09.02.2017 12:33 7 2341 Елена Французова
Ящик спиртного на троих закончился поножовщиной

26-летнего мужчину из Подмосковья подозревают в попытке убийства жителя Юхновского района.

Во вторник, 7 февраля, предполагаемый виновник вместе со своей девушкой отправился отдыхать в деревню в Юхновском районе. Предварительно молодые люди купили ящик спиртного. Распивали его в компании 34-летнего местного жителя. А потом произошла ссора.

- 26-летний мужчина ударил 34-летнего ножом в шею, - сообщает 9 февраля калужское региональное управление Следственного комитета. - Потерпевшему удалось убежать на улицу и позвать на помощь.

По словам нападавшего, он лишь оборонялся. Раненый мужчина утверждает, что причин для ссоры не было, мол, без всякого повода он получил удар ножом. Присутствующая на «отдыхе» девушка также не может объяснить поведение своего спутника, заявляя, что конфликта не помнит.

Что же произошло на самом деле, предстоит выяснить следователям. 26-летний житель Подмосковья задержан.


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Тэги: криминал

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