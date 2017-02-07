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Ревнивец с ножом подкараулил у подъезда приятеля экс-супруги

07.02.2017 12:20 0 733 Елена Французова
Ревнивец с ножом подкараулил у подъезда приятеля экс-супруги

41-летнего ранее судимого калужанина подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии полиции, мужчина, находясь у дома бывшей жены, увидел её с другим.

- На почве ревности между бывшим мужем и новым приятелем женщины произошла ссора, - сообщает во вторник, 7 февраля, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Экс-супруг достал нож и ударил им в живот незнакомца. После этого нападавший сел в свой автомобиль и скрылся.

Однако его задержали и доставили в полицию. Ревнивцу грозит до 8 лет лишения свободы. Ведется следствие.


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Тэги: криминал

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