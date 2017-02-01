Глубокий нокаут: за неправильное рукопожатие боксёр покалечил знакомого

17-летний калужанин признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины. В июле прошлого года в Турынино - на улице Льва Толстого молодой человек поругался со своим знакомым за то, что он «не так пожал ему руку».

- В ходе конфликта 17-летний боксёр нанес мужчине два удара кулаком по лицу, - сообщает в среду, 1 февраля, калужское региональное управление Следственного комитета. – Эти удары повлекли кровоизлияния, причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Суд приговорил молодого человека к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Он был взят под стражу в зале суда. Также молодой человек выплатит 500 тысяч рублей возмещения вреда здоровью.

Осужденный и его защитник намерены обжаловать приговор и добиться смягчения наказания.