Глубокий нокаут: за неправильное рукопожатие боксёр покалечил знакомого

17-летний калужанин признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины. В июле прошлого года в Турынино - на улице Льва Толстого молодой человек поругался со своим знакомым за то, что он «не так пожал ему руку».
- В ходе конфликта 17-летний боксёр нанес мужчине два удара кулаком по лицу, - сообщает в среду, 1 февраля, калужское региональное управление Следственного комитета. – Эти удары повлекли кровоизлияния, причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшего.
Суд приговорил молодого человека к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Он был взят под стражу в зале суда. Также молодой человек выплатит 500 тысяч рублей возмещения вреда здоровью.
Осужденный и его защитник намерены обжаловать приговор и добиться смягчения наказания.
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