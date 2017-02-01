Домушник за 3 месяца обворовал 15 квартир

В среду, 1 февраля, калужская полиция сообщила о задержании серийного вора, который проникал в квартиры через окна.
31-летний житель Обнинска работал по всей Калужской области, в том числе и Калуге. Он уже признался в 15 кражах, которые совершались с октября по декабрь прошлого года. Ранее мужчина был неоднократно судим за хищения чужого имущества.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области, вор поначалу вычислял квартиры на первых этажах, в которых вечером не горит свет. После этого он монтировкой взламывал стеклопакеты и обворовывал квартиры.
Возбуждено уголовное дело. Расследование, на время которого подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, продолжается. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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