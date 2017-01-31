Суд заставил заплатить за ложные вызовы

31.01.2017 13:00

Во вторник, 31 января, прокуратура Износковского района подвела итоги работы по взысканию вреда за ложные вызовы полиции.

Всего с 2014 по 2016 год в этом районе плохо себя вели 8 телефонных террористов.

- В результате действий злоумышленников были отвлечены силы правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстренных случаях, - сообщает прокуратура. - Впоследствии понесли материальные затраты в размере свыше 10 тысяч рублей.

Исковые заявления прокуратуры по каждому случаю суд удовлетворил.