Суд заставил заплатить за ложные вызовы

Во вторник, 31 января, прокуратура Износковского района подвела итоги работы по взысканию вреда за ложные вызовы полиции.
Всего с 2014 по 2016 год в этом районе плохо себя вели 8 телефонных террористов.
- В результате действий злоумышленников были отвлечены силы правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстренных случаях, - сообщает прокуратура. - Впоследствии понесли материальные затраты в размере свыше 10 тысяч рублей.
Исковые заявления прокуратуры по каждому случаю суд удовлетворил.
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