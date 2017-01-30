Ревнивец-убийца до смерти забил свою женщину

42-летний житель Кирова приговорён к 11 годам за причинение вреда здоровью и убийство своей гражданской жены.

В марте прошлого года, будучи пьяным, он переломал женщине рёбра. А в мае, выпив, закатил сцену ревности.

- Он нанес ей руками и обутыми в кроссовки ногами не менее 67 ударов по различным частям тела, - сообщает в понедельник, 30 января, областная прокуратура. В результате женщина скончалась.

Защита обжаловала приговор, однако судебная коллегия оставила его без изменения. Кроме того, с мужчины взыскан миллион рублей - возмещение морального вреда, причиненного потерпевшим – сестре и ребёнку убитой.