В Турынино 4-летний мальчик насмерть отравился угарным газом

Трагедия произошла ещё 17 января. В Турынино умер 4-летний мальчик. Мама утром обнаружила ребёнка мёртвым.
- Первоначально следствие выдвинуло несколько версий произошедшего, - рассказали в пятницу, 27 января, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В настоящее время получены результаты исследования газового оборудования квартиры, согласно которым газовая колонка имела обратную тягу. В соответствии с заключением судебно-медицинского эксперта ребенок скончался от отравления окисью углерода.
По версии следствия, 16 января вечером мама легла спать вместе с мальчиком, а когда проснулась, оказалось,что ребенок не дышит.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье "Причинение смерти по неосторожности", продолжается.
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