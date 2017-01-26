В Калужской области задержан подозреваемый в убийстве, которого разыскивали 22 года

В Думиничском районе задержали 70-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве. Преступление было совершено в 1994 году в Таганроге. С тех пор подозреваемый находился в федеральном розыске.
- Недавно калужские полицейские получили оперативную информацию о том, что у одной из жительниц Думиничского района проживает некий мужчина, по приметам похожий на разыскиваемого, - рассказали нам в пресс-службе областного УМВД в четверг, 26 января. – По указанному адресу выехали сотрудники регионального Управления уголовного розыска. Вскоре после того, как за домом установили наблюдение, полицейские задержали мужчину, похожего на подозреваемого в убийстве. Чуть позже выяснилось, что это действительно тот самый человек, которого стражи порядка разыскивали более 22 лет.
Женщина, у которой жил подозреваемый, является его родственницей. Как долго он скрывался у неё, неизвестно. Когда мужчину объявили в розыск, полицейские отработали все возможные места его нахождения, в том числе и думиничский адрес. На тот момент подозреваемого там не было.
Где он скрывался все эти годы, предстоит выяснить уже полицейским из Таганрога. Туда задержанного этапируют в ближайшее время.
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