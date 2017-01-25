Главная > Новости > Криминал

Следователи проводят обыски у калужанина-неонациста

25.01.2017 09:38 0
Следователи проводят обыски у калужанина-неонациста

34-летнего калужанина подозревают в возбуждении ненависти и вражды, а также реабилитации нацизма, попытке пересмотра итогов Второй мировой войны. Уголовное дело на него было возбуждено после передачи следователям материалов из калужского Управления ФСБ.

- В период 2014-2016 годов он неоднократно размещал в Интернете фото-, видео- и аудиоматериалы экстремистского содержания, в том числе материалы о пересмотре итогов Второй мировой войны и реабилитации нацизма, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Мужчина создал в социальной сети сообщество соответствующей тематики.

В настоящее время у калужанина проводятся обыски. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

Стоимость второй очереди Музея космонавтики завысили на 25% 25.01.2017 10:38

Гастарбайтеры делали «палёный» алкоголь для калужских магазинов 25.01.2017 10:01

Мужчина по фальшивой справке попытался прибрать к рукам половину посёлка 24.01.2017 17:29

За продажу пива ребёнку на продавца завели уголовное дело 24.01.2017 09:25

Полицейские подстроили ДТП и вымогали деньги у сироты 23.01.2017 12:44

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 25 января, 18:00
Спортивный праздник «Татьянин день»
Калуга
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

ср 25 января, 16:40
Кружки для детей в калужской областной детской библиотеке
Калужская областная детская библиотека
сб 28 января, 11:00
Заюшкина избушка
Станция Творчества
сб 28 января, 16:00
Вилли и шоколадная фабрика
Станция Творчества
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда

Концерты

ср 25 января, 14:00
Финал КВН
Областной молодежный центр
ср 25 января, 21:00
День студента с группой Тени Дорог
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 27 января, 19:00
Концерт "Мы вращаем Землю"
Дом музыки
пт 27 января, 19:00
Мы из джаза
Филармония

Кино

Викинг
Закон ночи
Почему он?
Три богатыря и Морской царь
Новости компаний

Инвестиции в себя

Глава "Россетей" Олег Бударгин провел совещание в калужском филиале МРСК Центра и Приволжья

Удивительные факты о мехе нутрии

Новый взгляд на ОВЧИНУ

Новости Обнинска
Блоги

megathrone's блог - Неудачная попытка скрыться с места ДТП

megathrone 22 янв 2017 00:40

Нитуш's блог - Кому-нибудь нужен иллюстратор сказок? Я подучусь, если нужно!

Нитуш 18 янв 2017 19:59

ЧК - Рынок

Viktorch1311 12 янв 2017 15:55

megathrone's блог - Мороз, иней, типичные фото

megathrone 10 янв 2017 23:13