Следователи проводят обыски у калужанина-неонациста

34-летнего калужанина подозревают в возбуждении ненависти и вражды, а также реабилитации нацизма, попытке пересмотра итогов Второй мировой войны. Уголовное дело на него было возбуждено после передачи следователям материалов из калужского Управления ФСБ.
- В период 2014-2016 годов он неоднократно размещал в Интернете фото-, видео- и аудиоматериалы экстремистского содержания, в том числе материалы о пересмотре итогов Второй мировой войны и реабилитации нацизма, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Мужчина создал в социальной сети сообщество соответствующей тематики.
В настоящее время у калужанина проводятся обыски. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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