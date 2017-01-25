Следователи проводят обыски у калужанина-неонациста

25.01.2017 09:38

34-летнего калужанина подозревают в возбуждении ненависти и вражды, а также реабилитации нацизма, попытке пересмотра итогов Второй мировой войны. Уголовное дело на него было возбуждено после передачи следователям материалов из калужского Управления ФСБ.

- В период 2014-2016 годов он неоднократно размещал в Интернете фото-, видео- и аудиоматериалы экстремистского содержания, в том числе материалы о пересмотре итогов Второй мировой войны и реабилитации нацизма, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Мужчина создал в социальной сети сообщество соответствующей тематики.

В настоящее время у калужанина проводятся обыски. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.