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Правобережцам привезли 8 тонн воды

24.01.2017 17:40 5
Правобережцам привезли 8 тонн воды

Как мы уже писали, сегодня утром жители микрорайона «Правый берег», а также окрестных деревень остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе: произошёл прорыв на трубе диаметром 300 мм на улице 65 лет Победы. 

Водоснабжение обещали восстановить до 18:00. Однако фактически это удалось сделать на полтора часа раньше. 

- Аварийно-ремонтные работы на водоводе по ул. 65 лет Победы завершены в 16:30, - сообщает пресс-служба «Водоканала». – На данный момент идёт постепенное заполнение системы водой. В ходе мероприятий специалисты выполнили монтаж узла в водопроводной камере. Предприятие приносит извинения за вынужденные неудобства и сообщает, что по всем вопросам, связанным с водоснабжением и водоотведением, необходимо обращаться в информационно-справочную службу по телефону: (4842) 211-112. 

Силами предприятия на Правобережье в течение дня был организован подвоз питьевой воды. Он осуществлялся по заявительному принципу. Оставить заявку жители микрорайона могли, обратившись в диспетчерскую. Как нам сообщили в «Водоканале», в общей сложности было подвезено 8 тонн воды. 


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