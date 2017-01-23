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Полицейские подстроили ДТП и вымогали деньги у сироты

23.01.2017 12:44 24
Полицейские подстроили ДТП и вымогали деньги у сироты

В Калуге двух бывших полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве. 

Как выяснило следствие, 20-летний знакомый полицейских рассказал им о том, что у его 18-летнего приятеля есть деньги, которые он получил как бывший воспитанник детского дома. Стражи порядка решили завладеть ими.

В сентябре 2016 года они подстроили ДТП на Кубяка – въехали в зад машины 18-летнего парня. Зная, что у сироты нет прав на управление авто,  стражи порядка стали его запугивать.

- За несообщение об аварии в правоохранительные органы они потребовали 60 тысяч рублей, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - 18-летний молодой человек сразу снял с карты указанную сумму и передал обвиняемым. Те, в свою очередь, разделили полученные деньги поровну - по 20 тысяч рублей каждому.

Но этого им показалось мало – ведь у парня ещё остались деньги на карточке.

- Ночью один из полицейских в форменном обмундировании вновь встретился с 18-летним молодым человеком, - добавляют в СК. - Пристегнул его наручниками к рулю и потребовал ещё 60 тысяч рублей, угрожая досмотром машины на предмет наличия наркотиков, а также тем, что наркотики в машину могут подкинуть.

Однако таких денег у сироты не оказалось. Он предложил передать 30 тысяч рублей. Эти деньги вновь были разделены полицейскими в равных долях. Однако скрыть преступление им не удалось.

В настоящее время уголовное дело передано в суд. В ходе расследования обвиняемые возместили потерпевшему причиненный материальный ущерб.


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Тэги: криминал вымогательство

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