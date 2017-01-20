29 детей за год стали жертвами педофилов

В пятницу, 20 января, в калужском региональном управлении Следственного комитета подвели итоги работы за 2016 год. В частности, на нём озвучили статистику преступлений, совершённых против детей.

- Расследовано 79 уголовных дел, в том числе: 3 убийства, 3 факта причинения тяжкого вреда здоровью, 3 - причинения смерти по неосторожности, 29 - изнасилований и насильственных действий сексуального характера, - сообщает СК.

Также в регионе свели счёты с жизнью пятеро подростков.

Среди прочего следователи в прошлом году раскрыли 66 убийств, 31 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 43 изнасилования.