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15 000 иностранцев познакомились с калужской полицией за 2016 год

20.01.2017 12:47 5
15 000 иностранцев познакомились с калужской полицией за 2016 год

В пятницу, 20 января, в УМВД по Калуге подвели итоги работы в прошлом году. Среди прочего руководство ведомства озвучило и цифры «иностранной» преступности.

Как выяснилось, гости нашей страны в 2016 году вели себя в нашем городе заметно хуже, чем в 2015-м. Рост преступлений, совершённых иностранцами составил 18,9%. В абсолютных числах это 107 преступлений против девяти десятков в 2015 году.

Одновременно с тем самим иностранцам в прошлом году в Калуге было гораздо комфортнее, чем в позапрошлом. Число преступлений против них снизилось на целых 31,8%. Если в 2015 году граждане других стран становились жертвами преступников 88 раз, то в прошлом – всего 60.

Помимо этого, по различным причинам – от проверки причастности к преступлениям до проверки законности пребывания в стране – в полиции за год побывали 15 000 иностранцев. Из них к административной ответственности привлекли 628 человек, а депортировали 25.

При этом наживаться на мигрантах калужанам становится всё сложнее. За прошлый год возбуждено 157 уголовных дел по фактам фиктивной регистрации. Это ровно на 50 больше, чем в 2015-м. 


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Тэги: криминал миграция

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