На слабоумии мужчина «заработал» 1,5 миллиона и срок

57-летнего жителя Ульяновского района признали виновным в крупном мошенничестве при получении соцвыплат.

В 2008 году мужчина предъявил в психбольницу поддельные документы и симулировал слабоумие. В результате заочного освидетельствования ему дали бессрочную первую группу инвалидности.

- Он предоставил в отдел Пенсионного фонда России заведомо ложные и недостоверные сведения, что повлекло назначение ему пенсии по инвалидности, ежемесячных денежных выплат, повышенного фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости, - отметила пресс-служба прокуратуры области. - Также он предоставил заявление о согласии на осуществление за ним ухода трудоспособным лицом, на основании которого была назначена ежемесячная компенсационная выплата по уходу.

В результате мошенник получил из бюджета порядка 1,5 миллиона рублей.

Однако эти деньги теперь придется вернуть. Суд постановил взыскать с псевдослабоумного нанесённый ущерб. Также мужчине придется накинуть к этой сумме штраф в 300 тысяч рублей. Помимо этого судья приговорил мошенника к трём с половиной годам лишения свободы условно.