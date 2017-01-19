Следствие предполагает, что пропавшего водителя убили

Как мы уже писали, несколько дней назад в Обнинске пропал Александр Мазницин. 6 января он выехал из деревни Уваровское Боровского района на своем автомобиле и с тех пор о нём ничего не известно. Следователи выдвинули различные версии произошедшего, в том числе и убийство. Именно по этой статье было возбуждено уголовное дело.
- Мужчина отправился на встречу со своим подчиненным. Он должен был выплатить ему зарплату – 50 тысяч рублей. Однако до своего работника так и не доехал, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Передвигался Александр на белой Toyota Camry ( гос.номер: н500са40).
Приметы:
Особые приметы:
Всех, обладающим какой-либо информацией об исчезновении Александра, просят позвонить телефонам:
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