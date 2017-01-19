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Следствие предполагает, что пропавшего водителя убили

19.01.2017 12:05 9 Елена Французова
Следствие предполагает, что пропавшего водителя убили

Как мы уже писали, несколько дней назад в Обнинске пропал Александр Мазницин. 6 января он выехал из деревни Уваровское Боровского района на своем автомобиле и с тех пор о нём ничего не известно. Следователи выдвинули различные версии произошедшего, в том числе и убийство. Именно по этой статье было возбуждено уголовное дело.

- Мужчина отправился на встречу со своим подчиненным. Он должен был выплатить ему зарплату – 50 тысяч рублей. Однако до своего работника так и не доехал, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. 

Передвигался Александр на белой Toyota Camry ( гос.номер: н500са40).

Приметы: 

  • рост - 174 см;
  • глаза - светло-карие;
  • волосы - тёмно-русые, имеются залысины;
  • был одет в синие джинсы и синий свитер, куртку-пуховик темно-бронзового цвета.

Особые приметы:

  • c правой стороны над углом рта родинка;
  • вертикальный шрам выше переносицы .

Всех, обладающим какой-либо информацией об исчезновении Александра, просят позвонить телефонам:

  • 02
  • 8 920 895 48 17
  • 8 910 913 73 51.


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Тэги: криминал

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