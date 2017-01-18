Калужанин ножницами выбивал проценты по долгу

На днях калужская полиция возбудила уголовное дело на калужанина, которого подозревают в вымогательстве. Как сообщает полиция, он одолжил небольшую сумму денег своему знакомому, но тот в оговорённый срок долг не вернул. Тогда калужанин стал требовать не только возвращения денег, но и процентов.
Позже мужчины отдыхали в компании общих знакомых, калужанин напомнил, что ему так и не выплатили проценты.
- Угрожая ножницами, «кредитор» стал требовать от своего оппонента 80 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.
За вымогательство мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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