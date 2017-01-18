В Калуге покупательница оттаскала продавца за волосы и украла её телефон

В ночь с 15 на 16 января в Калуге в одном из круглосуточных магазинов покупатели устроили скандал. Причину конфликта в полиции не называют, но сам он попал в объектив камеры. На видео хорошо видно, как разъярённая женщина таскает практически не сопротивляющегося продавца за волосы. За этим бесстрастно наблюдает знакомый покупательницы.
- Во время конфликта у продавца из кармана выпал телефон, - рассказали нам в пресс-службе УМВД России по Калужской области. – Сначала покупательница положила его на стол, а потом к себе в карман.
Пропажу продавец заметила, когда парочка ушла из магазина. Она тут же позвонила в полицию и описала приметы похитителей.
Сотрудники полиции заметили схожих по приметам людей недалеко от магазина, когда те садились в такси.
- Машину они остановили. Продавец этих людей опознала. В кармане у женщины был пропавший телефон, - добавляют в пресс-службе.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование.
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