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В Калуге покупательница оттаскала продавца за волосы и украла её телефон

18.01.2017 14:15 9 Елена Французова

В ночь с 15 на 16 января в Калуге в одном из круглосуточных магазинов покупатели устроили скандал. Причину конфликта в полиции не называют, но сам он попал в объектив камеры. На видео хорошо видно, как разъярённая женщина таскает практически не сопротивляющегося продавца за волосы. За этим бесстрастно наблюдает знакомый покупательницы. 

- Во время конфликта у продавца из кармана выпал телефон, - рассказали нам в пресс-службе УМВД России по Калужской области. – Сначала покупательница положила его  на стол, а потом к себе в карман.

Пропажу продавец заметила, когда парочка ушла из магазина. Она тут же позвонила в полицию  и описала приметы похитителей.

Сотрудники полиции заметили схожих по приметам людей недалеко от магазина, когда те садились в такси.

- Машину они остановили. Продавец этих людей опознала. В кармане у женщины был пропавший телефон, - добавляют в пресс-службе.

По факту  кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование.


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Тэги: криминал кража

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