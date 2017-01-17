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Полицейские нашли воров по следам на снегу

17.01.2017 14:35 4 Алёна Павлова
Полицейские нашли воров по следам на снегу

С двух обнинских строек в один день украли 100 и 210 метров электрического кабеля. На местах преступлений на свежем снегу полицейские обнаружили идентичные следы обуви.

- Проследовав по следам на снегу, полицейские вышли к плотине реки Протва, где не только обнаружили похищенный кабель, но и задержали находившихся рядом трех граждан, - сообщила во вторник, 17 января, пресс-служба УМВД. - Ими оказались трое жителей Московской области 34, 32 и 30 лет.

Задержанные признались, что украли кабель, чтобы потом продать его. За коллективную кражу мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы каждому.


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Тэги: криминал

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