Украинских наркоторговцев осудили в Калуге

Калужский районный суд на днях вынес приговор десяти гражданам Украины, которых признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

В суде установлено, что эта преступная группа появилась в соседнем государстве в первой половине 2015 года.

- Через сеть рекламных объявлений осуществлялась вербовка иностранных граждан, не имеющих постоянного источника дохода, с целью вступления их в организованную преступную группу в качестве закладчиков наркотических средств на территории России, - рассказали в прокуратуре Калужской области. - В 2015 году в нашу страну приехали семеро мужчин и три женщины, которые снимали жилые помещения для проживания и незаконного хранения и расфасовки наркотических средств, взятых из тайников, оборудованных в произвольно выбранных местах.

Затем злоумышленники незаконно сбывали с помощью закладок и тайников наркотики на территории Волгоградской, Брянской, Калужской и Астраханской областей.

Женщины получили по 8 лет лишения свободы, мужчины – от 6 до 12 лет.

- Для этого преступления характерно то, что преступники проходили специальное обучение у лиц, которые, к сожалению, не установлены - это разветвленная сеть, - говорит старший помощник прокурора Калуги Наталья КУЗЬМИЧЕВА. - Они проходили обучение на территории РФ, как фасовать, как определять тайники. Ни исполнители, ни руководители, ни соисполнители - никто друг друга в лицо не видел, они общались через Интернет.