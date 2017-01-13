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Лес на 3 миллиона нелегально вырубили в Калужской области

13.01.2017 16:40 0 Дмитрий Ивьев
Лес на 3 миллиона нелегально вырубили в Калужской области

В Боровском районе полиция выявила незаконную вырубку леса. Ущерб оценивается примерно в 3 миллиона рублей.

По результатам полицейской проверки уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

- Устанавливается круг лиц, причастных к организации противоправной деятельности, – рассказали в пятницу, 13 января, в УМВД по Калужской области. - Ведется следствие.


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Тэги: криминал

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