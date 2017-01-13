Лес на 3 миллиона нелегально вырубили в Калужской области

В Боровском районе полиция выявила незаконную вырубку леса. Ущерб оценивается примерно в 3 миллиона рублей.
По результатам полицейской проверки уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».
- Устанавливается круг лиц, причастных к организации противоправной деятельности, – рассказали в пятницу, 13 января, в УМВД по Калужской области. - Ведется следствие.
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