Чиновник попался на махинациях с землёй

На днях калужские следователи завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении главы администрации одного из сельских поселений в Малоярославецком районе. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
- В 2014 году обвиняемый выдал знакомому выписки из похозяйственной книги с внесенными заведомо ложными сведениями о наличии у лица прав на два земельных участка по 20 соток каждый, расположенных в Малоярославецком районе, - озвучило свою версию в четверг, 12 января, калужское региональное управление Следственного комитета. - На основании указанных выписок гражданин оформил право собственности на эти участки.
Ущерб оценили в 500 тысяч рублей. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит суд. Чиновнику грозит до четырёх лет лишения свободы.
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