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За кражу гуся жительница Калужской области рискует сесть на два года

12.01.2017 11:03 40 Оксана КОЛОСОВА
За кражу гуся жительница Калужской области рискует сесть на два года

Инцидент произошёл в деревне Доброе Барятинского района накануне Рождества. 34-летний местный житель обнаружил, что у него из дома пропала куртка, а из сарая – гусь. Мужчина обратился за помощью в полицию.

В совершении кражи заподозрили 56-летнюю жительницу деревни, которая ранее уже имела судимости за аналогичные преступления. Когда стражи порядка наведались к женщине домой, то обнаружили украденного гуся уже ощипанным, рассказали нам в пресс-службе областного УМВД в четверг, 12 января.

- Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей, - сообщает полиция. – В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дела по статье «Кража». Согласно действующему законодательству, максимальное наказание, которое предусматривает санкция данной статьи, – лишение свободы на срок до двух лет.


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Тэги: криминал

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