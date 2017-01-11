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Обокрав супермаркет, мужчина с шоколадками скрылся на такси

11.01.2017 16:16 5 Елена Французова
Обокрав супермаркет, мужчина с шоколадками скрылся на такси

В Обнинске мужчина обокрал супермаркет. Его «добычей» стали более 20 плиток шоколада, несколько упаковок филе форели, кофе, конфет и банок пива. Стоимость похищенного товара составила более
5 000 рублей.

- Мужчина сложил товар в продуктовую корзинку и, не оплачивая, прошел мимо кассы, - сообщает в среду, 11 января, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Оказавшись на улице, он сел в такси и скрылся.

Сотрудники магазина лишь на следующий день обратились в полицию. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения. В итоге была установлена личность мужчины. Им оказался 43-летний житель Боровского района. Его задержали. Мужчина дал признательные показания. Как оказалось, продукты он продал.

Сейчас ему грозит до 2 лет лишения свободы.


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Тэги: криминал

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