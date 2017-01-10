За кражи регистраторов калужанину грозит 5 лет колонии

В Калуге полиция задержала 34-летнего мужчину, которого подозревают в краже имущества из машин.
- Мужчина в ноябре 2016 года в областном центре из оставленного без присмотра автомобиля совершил кражу компрессора и регистратора, - рассказывает во вторник, 10 января, УМВД по Калужской области. - Ущерб составил 5 тысяч рублей. В декабре подозреваемый совершил хищение магнитолы и регистратора из автомашины другого калужанина на общую сумму 20 тысяч рублей.
По статье «Кража» подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям в городе.
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