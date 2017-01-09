Сотрудник ГИБДД попался на взятке в 20 тысяч

Бывшего врио начальника ГИБДД по Жуковскому району обвиняют в мошенничестве. Он угрожал водителю уголовной ответственностью за ДТП, в котором пострадал 13-летний ребёнок.
- В сентябре в Жукове на пешеходном переходе был сбит подросток. Водитель с места ДТП скрылся, - сообщает 9 января калужское региональное управление Следственного комитета.
Позже водитель был установлен. За оставление места ДТП его лишили водительских прав на 1,5 года. Через несколько дней с мужчиной связался врио начальника ГИБДД.
- Зная, что здоровью ребенка в результате наезда не причинен тяжкий вред, необходимый для привлечения водителя к уголовной ответственности, он ввёл его в заблуждение, - сообщает СК.
За 20 тысяч страж порядка обещал подготовить заключение эксперта об отсутствии тяжкого вреда здоровью подростка, считают следователи.
- С деньгами бывший полицейский попытался покинуть служебный кабинет, где был задержан сотрудниками УФСБ и Следственного комитета, - говорится в сообщении СК.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Бывшему врио начальника ГИБДД по Жуковскому району грозит до 6 лет лишения свободы.
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