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Рецидивист зарезал торговца самогонкой и поджег дом в Товарково

09.01.2017 12:22 20 Алёна Павлова
Рецидивист зарезал торговца самогонкой и поджег дом в Товарково

Тело 57-летнего мужчины обнаружили пожарные, тушившие четырехквартирный дом в Товарково в ночь на четверг, 5 января.

Исследовав тело, эксперты обнаружили на нём множество колото-резаных ран. По подозрению в убийстве задержан 45-летний житель деревни Каравай Дзержинского района.

- Мужчина пояснил, что пришел к потерпевшему купить самодельное спиртное, которым тот торговал, - сообщила в понедельник, 9 января, пресс-служба калужского регионального управления Следственного управления. - Денег у подозреваемого при себе не было, а потерпевший отказал давать товар в долг.

В результате мужчины поссорились, и подозреваемый нанес погибшему несколько ударов ножом.

СК отмечает, что подозреваемый уже сидел за то, что насмерть забил человека, и освободился в 2013 году.


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Тэги: криминал

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