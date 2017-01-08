Пьянка на Рождество закончилась убийством

В субботу, 7 января, в Спас-Деменске убили 42-летнего мужчину. В преступлении подозревают его 48-летнюю сожительницу. Женщина задержана, сообщили нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, пара выпивала, и ссора началась на почве ревности. Женщина схватила нож и ударила мужчину в область сердца.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Сейчас расследование продолжается.
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