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Пьянка на Рождество закончилась убийством

08.01.2017 16:30 1 Дмитрий Ивьев
Пьянка на Рождество закончилась убийством

В субботу, 7 января, в Спас-Деменске убили 42-летнего мужчину. В преступлении подозревают его 48-летнюю сожительницу. Женщина задержана, сообщили нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, пара выпивала, и ссора началась на почве ревности. Женщина схватила нож и ударила мужчину в область сердца.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Сейчас расследование продолжается.


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Тэги: криминал

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