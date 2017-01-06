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Педофил получил срок через 7 лет

06.01.2017 11:14 2 Оксана КОЛОСОВА
Педофил получил срок через 7 лет

Калужский районный суд признал виновным 38-летнего калужанина за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетней. Жертвой стала 15-летняя дочь его гражданской жены. Преступления были совершены в октябре 2009 года. 

- Мужчина подсыпал в пищу девочки сильнодействующее одурманивающее вещество фенобарбитал, ввёл её в беспомощное состояние, после чего, воспользовавшись отсутствием дома матери девочки, совершил в отношении её противоправные действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 5 января. – Впоследствии, когда потерпевшая рассказала о случившемся матери, злоумышленнику удалось убедить женщину в том, что никаких преступлений в отношении её дочери он не совершал, что девочке это показалось ввиду употребления ею в компании знакомых подростков наркотических средств. Фактически мужчине удалось убедить в том же и саму девочку, которая смутно помнила о событиях того дня.  

По этой причине первоначально органом предварительного следствия было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту. Оно было отменено лишь почти год спустя.

В сентябре 2010-го злоумышленник вновь начал приставать к падчерице,  продемонстрировав ей фотографии и видеозапись, сделанные годом ранее. Через несколько дней, девочка, воспользовавшись отсутствием дома отчима, нашла в его личных вещах съёмный жёсткий диск, на котором педофил хранил  фотографии и видео, после чего показала их родственникам.

Убедившись в том, что дочь её не обманывала, мать  тут же обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Обвиняемому дважды удавалось убедить в своей невиновности присяжных заседателей, выносивших оправдательные вердикты в его отношении. Затем некоторое время мужчина скрывался от органов следствия и суда. Лишь летом 2016 года он был задержан и предстал перед судом.

Свою вину подсудимый не признал, заявив, что его падчерица и свидетели по этому делу его оговаривают. Тем не менее суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого. Злоумышленника приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В законную силу приговор суда пока не вступил.


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Тэги: криминал

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