Главная > Новости > Криминал

Полицейский-взяточник отделался штрафом

29.12.2016 15:58 1 Елена Французова
Полицейский-взяточник отделался штрафом

В Козельске бывший сотрудник полиции признан виновным в получении взяток.

- Следствием и судом установлено, что в 2015-2016 годах он выявлял в деятельности  предпринимателей Калуги, Козельского и Людиновского районов нарушения: продажу алкогольной продукции без лицензии, невыдачу чеков и так далее, - сообщает 29 декабря калужское региональное управление Следственного комитета.

За взятки страж порядка не штрафовал предпринимателей. А за отдельную сумму обещал им своё покровительство в дальнейшем.

Поборы обнаружила служба собственной безопасности УМВД.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа - 230 тысяч рублей. Также он не может занимать определенные должности в течение двух лет.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

За курение с детьми марихуаны мужчине грозит 15 лет 28.12.2016 17:14

Полицейские помешали открыть цех по производству алкоголя 28.12.2016 15:18

Убийцу почтальона обвиняют ещё по трём статьям 28.12.2016 12:42

Наркокурьер в Калуге заснул за рулём и попался полицейским 28.12.2016 10:05

Калужскому серийному насильнику грозит до 15 лет тюрьмы 27.12.2016 13:03

Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 31 декабря, 10:00
Афиша Обнинска: Новый год 2017
Обнинск
сб 31 декабря, 17:00
Дни Праздника Рождества Христова 2017
Калуга
сб 31 декабря, 18:00
Афиша мероприятий "Новый год 2017" в Калуге
Калуга
вт 03 января, 13:00
Мастер-классы “Рождественские фантазии” (полное расписание всех ДК)
Калуга

Для детей

пт 30 декабря, 11:00
Новогоднее театрализованное представление "Операция Ё"
Дворец пионеров
пт 30 декабря, 11:00
Новогодние приключения
Станция Творчества
вс 01 января, 12:00
Волшебная сказка из чемоданчика "Заюшкина избушка"
Станция Творчества
пт 30 декабря, 19:00
Путешествие в страну бременских музыкантов
Калуга

Концерты

пт 30 декабря, 18:30
&#8548; Отчетный Новогодний концерт Школы "Виртуозы"
Виртуозы, Школа музыки и искусств
вт 03 января, 19:00
Рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда"
Арена КТЗ, ДК
ср 04 января, 18:00
Концерт группы Синяя Птица Дмитрия Галицкого. «Снова вместе»
Арена КТЗ, ДК
чт 05 января, 20:00
Гаусс
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Викинг 18+
Пассажиры
Ёлки 5
Три богатыря и Морской царь
Новости компаний

Новый взгляд на ОВЧИНУ

Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране

Популярные места для селфи в Калуге по версии МегаФона

Каждому к Новому году – собственную цифровую елку от «Ростелекома»

Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Жанръ

Viktorch1311 27 дек 2016 09:30

Хорошая музыка - Молодость...

drughunter 24 дек 2016 21:06

Артем Летний's блог - Волк не просто воет на луну

Артем Летний 22 дек 2016 22:05

записки непостороннего - Кто виноват?

mason 21 дек 2016 10:55