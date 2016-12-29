Полицейский-взяточник отделался штрафом

В Козельске бывший сотрудник полиции признан виновным в получении взяток.

- Следствием и судом установлено, что в 2015-2016 годах он выявлял в деятельности предпринимателей Калуги, Козельского и Людиновского районов нарушения: продажу алкогольной продукции без лицензии, невыдачу чеков и так далее, - сообщает 29 декабря калужское региональное управление Следственного комитета.

За взятки страж порядка не штрафовал предпринимателей. А за отдельную сумму обещал им своё покровительство в дальнейшем.

Поборы обнаружила служба собственной безопасности УМВД.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа - 230 тысяч рублей. Также он не может занимать определенные должности в течение двух лет.