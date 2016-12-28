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Полицейские помешали открыть цех по производству алкоголя

28.12.2016 15:18 2 Алёна Павлова
Полицейские помешали открыть цех по производству алкоголя

Подпольный цех, где собирались нелегально разливать алкоголь, полицейские нашли в Дзержинском районе. Производственная линия располагалась в заброшенном животноводческом комплексе. В цехе все было готово к началу работы: завезено необходимое оборудование, бочки, насосы для розлива «паленки».

- Полицейские обнаружили пустую тару и этикетки с логотипами известных производителей, а также пробки для бутылок и емкости для спиртосодержащей жидкости, - сообщила в среду, 28 декабря, пресс-служба УМВД по Калужской области.

Сырьё, из которого собирались выпускать контрафактное горячительное, в цехе не обнаружилось.

В начале декабря, напомним, в Дзержинском районе уже находили подпольный цех по производству алкоголя. Тогда полиция конфисковала 30 тысяч бутылок водки.

Фото: УМВД по Калужской области.


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Тэги: криминал

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