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Убийцу почтальона обвиняют ещё по трём статьям

28.12.2016 12:42 3 Алёна Павлова
Убийцу почтальона обвиняют ещё по трём статьям

31-летняя женщина-таксистка, которую обвиняют в убийстве почтальона в Кирове, за два месяца до этого обокрала почтовое отделение, сообщает в среду, 28 декабря, пресс-служба калужского регионального управления Следственного комитета.

В начале июня обвиняемая залезла в здание, украла 1000 рублей, модем 4G, продукты питания и бытовую химию на 4 тысячи рублей, отмечают в СК.

Через несколько дней после этого женщина напала сзади на почтальона и попыталась отнять деньги, которые предназначались на выплату пенсий. Но на крик почтальона выбежала местная жительница, и таксистка скрылась.

Но 8 августа, как мы уже писали, кировчанке удалось совершить преступление, отмечают в СК. Она узнала от знакомой 64-летней почтальонки, что у той с собой находятся деньги для выплаты пенсий, и предложила подвезти пенсионерку

- В пути злоумышленница остановилась под предлогом проверки автомобиля, после чего несколько раз разрядила в почтальона электрошокер, а затем задушила, - подчёркивают следователи. - Тело она спрятала в лесу.

Женщина похитила из сумки почтальона более 300 тысяч рублей. Деньги убийце были нужны на погашение многочисленных кредитов.

Следователи завели на женщину сразу четыре уголовных дела по статьям: «Убийство, сопряженное с разбоем», «Разбой», «Покушение на грабеж» и «Кража с незаконным проникновением в помещение».


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Тэги: криминал

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