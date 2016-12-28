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Наркокурьер в Калуге заснул за рулём и попался полицейским

28.12.2016 10:05 3 Алёна Павлова
Наркокурьер в Калуге заснул за рулём и попался полицейским

Полицейские задержали в Калуге 26-летнего москвича с наркотиками. Молодой человек попал в аварию на одной из центральных улиц. Москвич уснул за рулём и врезался в ехавшую навстречу машину. Сотрудники ДПС при осмотре машины виновника нашли на полу подозрительный сверток.

- Согласно заключению экспертов, в свертке оказалось два вида наркотического средства, одно из которых - так называемый «спайс», второе – «гашиш», - сообщает в среду, 28 декабря, пресс-служба калужского управления МВД.

Наркокурьера будут судить по статье «Незаконное хранение наркотического средства в крупном размере». Максимальный срок, который ему грозит — 10 лет лишения свободы.


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Тэги: криминал
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