Наркокурьер в Калуге заснул за рулём и попался полицейским

Полицейские задержали в Калуге 26-летнего москвича с наркотиками. Молодой человек попал в аварию на одной из центральных улиц. Москвич уснул за рулём и врезался в ехавшую навстречу машину. Сотрудники ДПС при осмотре машины виновника нашли на полу подозрительный сверток.

- Согласно заключению экспертов, в свертке оказалось два вида наркотического средства, одно из которых - так называемый «спайс», второе – «гашиш», - сообщает в среду, 28 декабря, пресс-служба калужского управления МВД.

Наркокурьера будут судить по статье «Незаконное хранение наркотического средства в крупном размере». Максимальный срок, который ему грозит — 10 лет лишения свободы.