Врача задержали за взятку в 350 тысяч

В пятницу, 24 декабря, в Обнинске при получении взятки в 350 тысяч рублей был задержан заведующий отделением КБ №8. За эту сумму врач обещал пациенту из Москвы выделить квоту на проведении операции, сообщает ресурс obninsk.name.

- По договоренности с доктором, мужчина должен был передать ему вознаграждение за содействие в выделении квоты уже после операции, которая в плановом порядке состоялась в сентябре. Оплачена она была за счет государства, - цитирует издание заместителя прокурора Обнинска Нину ФИЛИНКОВУ.

Передача денег происходила под контролем правоохранительных органов.

По сообщению обнинского портала, 6 лет назад москвич уже «благодарил» этого врача за попадание в квоту на проведении операции. Тогда взятка составила 150 тысяч рублей. После задержания с поличным врачу стало плохо. Его госпитализировали в больницу с гипертоническим кризом. В настоящее время принято решение поместить его под домашний арест после того, как он будет выписан из больницы.

В калужском региональном управлении Следственного комитета от комментариев по этому делу пока отказались. В областной прокуратуре обещали позже предоставить информацию.