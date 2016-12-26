Калужане вынесли с автозавода запчасти на 140 тысяч рублей

В Калуге на днях осуждены двое бывших работников завода «ПСМА Рус».

В течение двух месяцев 29-летний и 36-летний мужчины, находясь на территории завода, перебрасывали через забор автомобильные запчасти и комплектующие, которые грузили в личные автомобили и вывозили в гараж.

Запчасти и комплектующие они собирались продать. Однако во время «сделки» были задержаны полицейскими, сообщает в понедельник, 26 декабря, пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Ущерб на заводе оценили в 140 тысяч рублей.

В суде мужчины полностью признали свою вину. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.