20-летняя девушка «поселила» в своей комнате 70 иностранцев

В Калуге нашли «резиновую» квартиру, на учёт в которой 20-летняя хозяйка поставила 70 иностранцев.

- Постановку на учет иностранцев в своей квартире калужанка осуществляла за денежное вознаграждение в размере 500 рублей в течение двух месяцев с октября по декабрь этого года, при этом фактически им место для проживания не предоставляла, - рассказали нам в пятницу, 23 декабря, в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Девушке грозит до трех лет лишения свободы.