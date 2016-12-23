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20-летняя девушка «поселила» в своей комнате 70 иностранцев

23.12.2016 16:54 20 Дмитрий Ивьев
20-летняя девушка «поселила» в своей комнате 70 иностранцев

В Калуге нашли «резиновую» квартиру, на учёт в которой 20-летняя хозяйка поставила 70 иностранцев.

- Постановку на учет иностранцев в своей квартире калужанка осуществляла за денежное вознаграждение в размере 500 рублей в течение двух месяцев с октября по декабрь этого года, при этом фактически им место для проживания не предоставляла, - рассказали нам в пятницу, 23 декабря, в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Девушке грозит до трех лет лишения свободы.


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Тэги: криминал
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