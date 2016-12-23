Выдвинуты обвинения мужчине, который зарезал свою жену в магазине

Как мы уже рассказывали, в ночь на 3 ноября в Товарково убили 28-летнюю женщину. Преступление произошло в здании продуктового магазина. На днях калужское региональное управление Следственного комитета рассказало о ходе расследования.

По информации СК, обвинения предъявлены 33-летнему мужу жертвы.

- Мужчина пришел в помещение сетевого магазина, где работала его жена, - говорят следователи. - Между супругами произошла ссора и словесная перебранка на почве ревности. После этого обвиняемый имеющимся при нем ножом нанес женщине множественные удары по телу, причинив не менее 20 колото-резаных ранений. Через непродолжительный промежуток времени потерпевшая скончалась в больнице. Злоумышленник был задержан в тот же день.

По постановлению следователя обвиняемому была проведена психиатрическая экспертиза, которая показала, что мужчина в полной мере осознавал характер своих действий и руководил ими. Непосредственно после случившегося следователем и органами опеки были приняты меры по устройству малолетнего ребенка супругов. В настоящее время он проживает со своей бабушкой.

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