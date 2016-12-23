Калужский полицейский за 1000 рублей пытался «повысить» раскрываемость

Кировский районный суд признал виновным в превышении должностных полномочий и незаконном обороте взрывчатых веществ оперуполномоченного местного отделения полиции. Сотрудник уголовного розыска обманом попытался «повысить» показатели по службе.
Замысел полицейского заключался в следующем: он передаёт одному из местных жителей порох и снаряжённые порохом два патрона, после чего тот звонит в полицию и вызывает следственно-оперативную группу – якобы в связи с утратой мобильного телефона. Полицейские приезжают, «случайно» находят в доме у заявителя боеприпасы, после чего задерживают «злоумышленника». За участие в этой афере ему пообещали вознаграждение в тысячу рублей. Мужчину также заверили, что срок за «совершённое» преступление будет условный.
Возможно, сотруднику правоохранительных органов удалось бы реализовать свою задумку, если бы не профессионализм заместителя Кировского межрайонного прокурора Елены ФИНЁВОЙ. При проверке законности и обоснованности принятого решения о возбуждении уголовного дела у неё возникли сомнения в правдивости показаний «подозреваемого». Она решила допросить его повторно. В ходе этого допроса мужчина признался, что действовал по указанию оперуполномоченного и что согласился на его предложение только из-за денег.
- Мужчина – ранее он не был судим – нигде не работает, - сообщили нам в пятницу, 23 декабря, в областной прокуратуре. – Летом ему удаётся немного подзаработать, помогая соседям по хозяйству. Зимой же часто остаётся без денег.
Полицейский свою вину не признал. Тем не менее суд счёл убедительными доказательства, предъявленные прокуратурой. Осуждённому назначили условное наказание сроком на полтора года. В течение этого же времени он не имеет право занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных и правоохранительных органах, а также в государственных и муниципальных учреждениях. Кроме того, бывшему стражу порядка придётся заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
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