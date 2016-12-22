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Задержана пара, облившая женщину кислотой

22.12.2016 15:08 5 Елена Французова
Задержана пара, облившая женщину кислотой

Как мы рассказывали, 9 декабря в Обнинске женщине плеснули в лицо кислотой. Подозреваемые в преступлении задержаны. Ими оказались жители Боровского района - 37-летний мужчина и 49-летняя женщина.

- Выясняются мотивы совершения преступления, подозреваемые пока дают невнятные показания, - рассказали нам в четверг, 22 декабря, в УМВД по Калужской области. – Но это точно не любовный треугольник.

Потерпевшая, у которой диагностировали ожог роговицы глаза, не знакома с подозреваемыми. Жидкость, которой несчастную облили, находится на экспертизе. 

- Есть основание полагать, что это одна из жидкостей, которые продаются в магазинах бытовой химии. Это электролит или что-то схожее, - добавляют в полиции.

Сейчас расследование продолжается.


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Тэги: криминал
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