Участковый решил не расследовать уголовное дело и обманул слепого потерпевшего

Бывший участковый, работавший в Думиничском районе, летом этого года обманул слепого потерпевшего и не стал заводить уголовное дело о разбое. В четверг, 22 декабря, об этом нам рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Полицейский приехал по вызову о разбойном нападении. Пострадавший заявил, что на него напал неизвестный, ударил и отнял деньги.
- Однако в текст объяснений потерпевшего участковый внес заведомо ложную информацию о том, что его никто не бил, руку мужчина себе отлежал, а деньги, которые, как он ранее пояснял, у него похитили, - нашлись, - говорят в СК.
В результате участковый отказался возбуждать уголовное дело. Прочитать объяснения самостоятельно пострадавший не смог, так как слеп.
В результате уголовное дело возбудила прокуратура, напавшего на инвалида нашли и посадили на 10,5 года, а полицейского признали виновным в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Он наказан тремя годами лишения свободы условно.
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