Мошенники атакуют калужан через мобильные приложения

Калужская полиция в четверг, 22 декабря, опубликовала предупреждение о мошенниках, действующих в Калужской области. Злоумышленники через Viber и другие мобильные приложений для общения присылают людям сообщения якобы от имени банка.
- Абоненты получают сообщение с номера «9ОО» (последние символы не нули, а буквы O) подобного содержания: «ECMC 01.12.2016 13:27:42 Оплата покупки с вашей банковской карты на сумму 9800 р с комиссией 98р успешно зарезервирована. Если вы не совершали покупку, срочно свяжитесь со службой безопасности: 8(800)ХХХ-ХХ-ХХ 13:42:43», - рассказывают в УМВД по Калужской области.
После получения сообщения многие перезванивают по указанному номеру.
- В ходе телефонного разговора мошенники представляются сотрудниками службы безопасности и сообщают о том, что с карты звонящего пытаются списать денежные средства через какую-либо платежную систему, - отмечают в полиции. - Для блокировки данной операции мошенник просит сообщить номер банковской карты. После уточнения всех реквизитов злоумышленник просит продиктовать код, который содержится в смс-сообщении, пришедшем на телефонный номер потерпевшего. Данный код необходим ему для завершения операции по переводу денежных средств со счета банковской карты, реквизиты которой были сообщены ему ранее.
В УМВД напоминают калужанам, что никому нельзя передавать реквизиты своей карты.
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