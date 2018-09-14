Калужские остановки как изощрённый способ пытки

14.09.2018 10:05 901

Сентябрь. +25°C. Люди толпятся возле остановочного павильона на Кирова, 1. Те, кто решился зайти внутрь, вскоре выходят обратно. Поликарбонатная крыша прогрелась так, что возникает ощущение, будто попал в теплицу. Пожилая женщина с баулами садится на лавочку и тут же вскакивает. Железная скамейка, как раскалённая сковорода, хоть яичницу жарь. Несмот­ря на отсутствие одной стены, даже лёгкий ветерок не проникает сюда. А вот во время ливня здесь хоть бельё стирай — столько воды затекает внутрь. Зимой на такой остановке от снегопада не укрыться. А те, кто решится посидеть минут 15 на железной скамейке, рискуют оказаться на больничной койке.

Зато со стороны павиль­он смотрится красиво и современно.

«Всё для людей»

Массовая замена остановочных павильонов в Калуге стартовала в начале нулевых. Во всех микрорайонах города стали сносить добротные кирпичные, служившие не одно десятилетие, а на их месте ставить странные металлические конструкции с прозрачными крышами, с одной-двумя стенками или вообще без таковых. Горожане возмущались, заявляя, что такие остановки больше подходят для Кубы или Мексики, а не для страны, в которой погода чудит круглый год. Тогдашний городской голова Калуги Максим АКИМОВ объяснял жителям, что это делается для их же блага. Мол, старые павильоны по внешнему виду давно себя изжили, кроме того, горожане превратили их в общественные туалеты и свалки. Да и находиться на такой остановке не очень-то безопасно. Зато в новых — прозрачных, без стен — всё видно как на ладони. Жалобы горожан на неудобство и хлипкость павильонов остались без внимания.

Позже городские власти не раз заявляли, что устанавливают остановки с антивандальным покрытием. Но, то ли желая доказать обратное, то ли исключительно из хулиганских побуждений хрупкие стены остановок с завидной периодичностью бьют и крушат вандалы. Да и сами павильоны нет-нет да и заваливаются во время непогоды. А вся их «хай-текская красота» скрылась за ворохом расклеенных объявлений, неприличных надписей и проступившей ржавчины.

«Ни голове ни ж…»

Состояние остановок общественного транспорта стало одной из тем городской планёрки в конце июля. Поводом стал пост, который калужанка Ирина ЛИЧУТИНА разместила в социальной сети «Фейсбук». «Эти остановки с прозрачными крышами, лишённые стен, явно были придуманы для того, чтобы в жару люди, ожидающие транспорт, могли почувствовать себя немного в аду, а в дождь — хорошенько вымокнуть. Испытано на себе», — написала Ирина, проиллюстрировав текст фотографией остановочного павильона на улице Гагарина.

Участники группы живо откликнулись на публикацию.

«Придумать такое мог только полный идиот, который не ездит на общественном транспорте и видит мир исключительно из окна своего автомобиля, — пишут пользователи соцсети. — За свои «уникальные» свойства: не спасать ни от дождя, ни от солнца — в народе они прозваны «ни голове, ни ж…».

— В мае этого года мы заключили контракт, в соответствии с которым у нас планируется отремонтировать порядка 50 остановочных павильонов, — доложил на совещании в горуправе заместитель начальника Управления городского хозяйства Денис НЕФЁДОВ. — Также будут обустроены 9 новых павильонов. Что касается остановки, которая представлена на слайде, то она полностью соответствует ГОСТам. Остановки предназначены для временного ожидания транспортных средств, и ГОСТ позволяет делать павильоны, открытые по бокам и сзади.

— Если ГОСТ позволяет делать такие остановки, видимо, там есть какая-то вариация, то есть имеется ещё ряд технических решений, которые удобны жителям, — ответил городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. — Давайте посмотрим эти варианты. Могут быть, действительно, дождь, жара, поэтому делать павильоны надо так, чтобы можно было и укрыться.

— Новые остановочные павильоны мы делаем как раз закрытыми и сверху, и по бокам, — заметил Денис Нефёдов.

Правда, на вопрос градоначальника, сколько новых остановок уже установлено на данный момент, заместитель начальника УГХ ответить затруднился.

Остановка — двигатель рекламы

Остановочные павиль­оны нового образца нам удалось обнаружить на улице Киёвке, в Анненках и во Мстихино. В первом случае это синяя железная конструкция в мелкую дырочку с тремя стенами, во втором — трёхстенное сооружение из монолитных плит. Насколько они удобны и способны защитить от капризов погоды, покажет время.

А вот остановки в центре города больше похожи на рекламные конструкции. Здесь ярко и красочно, с подсветкой, распространяется информация о всевозможных магазинах и продуктах. В большинстве случаев на таких остановках не указано их название, нет нормальных расписаний автобусов. То есть понять, куда и когда отсюда можно уехать непросвещённому сложно. Да и расписание зачастую — профанация: маршрутки его вовсе не придерживаются. Возникает ощущение, что городские власти заботятся только о рекламе, а о комфорте пассажиров не думает никто.

Так, на одной из последних планёрок в горуправе начальник Управления экономики и имущественных отношений Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ сказал, что в 2014–2016 годах в Калуге были установлены 23 рекламные конструкции в виде остановочных павильонов:

— Внешний вид некрасивый. Мы переговорили с инвесторами, которые содержат эти конструкции. Ко Дню города была произведена замена стен в 17 из 23. Сейчас это калёное стекло, 8-миллиметровое. Всё чисто. Остальные 6 остановочных комплексов будут переделаны до 1 сентября.

В настоящий момент проводится замена ещё 20 простых остановочных павильонов на павильоны с рекламными конструкциями. Срок их эксплуатации — 5 лет.

— Общая сумма, поступившая в бюджет, по действующим договорам составила около 5 миллионов рублей начиная с 14 года, — сообщил Архангельский.

По расчётам чиновника, новые остановочные комплексы с рекламными конструкциями за 5 лет принесут городу ещё более 5 миллионов рублей.

По словам первого заместителя городского головы Алексея ВОЛКОВА, всего в городе 297 остановочных павильонов.

— Мы планируем осуществить ремонт 63 павильонов. 9 мы уже заменили, 37 — отремонтировали. Все работы по содержанию и ремонту планируем завершить до 1 октября, — сказал Волков.

Сейчас чиновники пытаются завлечь инвесторов на окраины города, но предпринимателей чаще всего интересует реклама в центре. Так, начальник Управления по работе с населением на территориях Инга ГРИБАНСКАЯ сообщила, что на селе есть 22 остановки. Они либо железные, либо каменные.

Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, завершая обсуждение проблемы содержания остановок, подчеркнул, что инвесторы должны следить за их состоянием. В случае, если павильоны не убираются или находятся в непотребном виде, градоначальник предложил незамедлительно расторгать контракты.

К слову, даже хлипкие остановочные павильоны есть не везде. На ряде остановок они вовсе отсутствуют, и людям приходится ждать общественный транспорт под открытым небом.

А это остановка «Турынино-2» в сторону Ждамирово. Вместо остановочного павильона — фонарный столб. Зато есть расписание автобусов.

Ноу-хау — железная скамейка.

Новые остановочные павильоны на окраине Калуги — во Мстихино и Анненках.

Одна из немногих остановок у шестого магазина, которая не только удобна, но и вписывается в облик улицы Пушкина.

Остановка «Турынино-2» в сторону города. Нет расписания автобусов, зато есть целых две мусорки.

А на этой остановке на Гагарина отсутствует всё, кроме крыши.

Опрос

Удобно ли вам ждать транспорт на калужских остановках? С таким вопросом мы обратились к горожанам.

Татьяна КОРОЛЁВА, пенсионерка: — Нормальные, хорошие остановки. Удобно сидеть, а самое главное — чисто.

Тамара СТЕПЕНЧИКОВА, пенсионерка: — В Плетенёвке остановка неудобная. У нас там такие ветры, что поликарбонат, из которого она сделана, постоянно повреждается. Представьте себе: зимой, в метель, стоишь на остановке, у которой нет ни крыши, ни стен — их просто сорвало. Одни металлические столбы. Наши активисты постоянно обращались по этому поводу — бились, бились. Хорошо, что теперь в качестве стенок приварили железные листы. А крыша осталась ненадёжная — поликарбонатная. Пока держится, но, думаю, это ненадолго — до первого настоящего ветра. Остановка должна быть такой, чтобы там можно было от непогоды спрятаться. Тем более что автобусы у нас ходят плохо. Юрий МЯСНЯНКИН, фотограф: — Остановки прозрачные, поэтому от них даже тени нет — значит, в жару невозможно спрятаться от солнца. К тому же они какие-то невместительные, продуваемые всеми ветрами. Это не то, что раньше. Помню, в Анненках была мощная остановка из кирпича! У шестого магазина стоит хорошая, красивая. Остальные выглядят как какие-то коробки. Я считаю, что остановки должны вписываться в облик города. Надо к этому вопросу подходить серьёзнее. Это же часть городского интерьера. Может быть, стоит их делать из такого материала, чтобы на них не смогли клеить объявления и рисовать. А то они все захламлённые. Хотели сделать по-современному, а что получилось? Варварство надо как-то искоренять, не головы же рубить людям. Дмитрий КОЗИН, студент: — Меня всё устраивает. Чисто, удобно. Приходится пользоваться общественным транспортом несколько раз в неделю. Арина МИТИНА, студентка: — Я часто пользуюсь общественным транспортом — езжу на учебу. Помню, как в сильный дождь стояла у ДК «Арена КТЗ», там на остановке нет даже нормальной крыши. Да и в целом остановки в нашем городе оставляют желать лучшего. Вид у них неухоженный.

Авторы: Елена ФРАНЦУЗОВА, Оксана КОЛОСОВА.

Фото: Елена ФРАНЦУЗОВА, Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Эта статья была опубликована в №37 газеты «Калужский перекрёсток» от 12.09.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.