Транспортный эксперимент: поедем или встанем в пробках?

В конце августа в нашем городе состоялось любопытное мероприятие — встреча со специалистами компании «ДорМостПроект» (г. Воронеж), которая разрабатывает для областного центра комплексную транспортную схему (КТС). Именно от этих людей зависит, распрощаемся мы с пробками или они станут ещё больше, сколько маршруток будет работать в Калуге и с каким интервалом, а также появятся ли у нас новые направления.

Несмотря на значимость встречи, прошла она тихо и незаметно, так как городские власти её не проанонсировали. Большинство калужан о ней вообще не знали. Но вот у тех, кто на мероприятие всё-таки попал, к разработчикам проекта возникло много вопросов.

Как подешевела схема

Напомним: конкурс на разработку КТС состоялся в начале марта этого года. Стартовая стоимость контракта составляла 19 млн. 400 тыс. рублей. В конкурентах у воронежцев было 8 компаний. Подрядчик-победитель, чтобы выиграть конкурс, сбросил цену аж на 9 млн. рублей. Таким же образом он выигрывал тендеры и в других городах России. Например, в Пензе, Костроме, Владивостоке, Симферополе.

Обязанности разработчиков схемы организации дорожного движения включают исследование существующего в Калуге пассажиропотока и выработку рекомендаций по совершенствованию системы пассажирских перевозок. В частности, город ждёт от проектировщиков идей по реорганизации и развитию маршрутной сети. Разработчики КТС должны просчитать, какое количество пассажирского транспорта является для Калуги оптимальным и с каким интервалом он должен ходить.

Нас посчитали

К работе по контракту воронежские специалисты приступили в марте. На встрече с немногочисленными калужанами они отчитались о том, что уже сделано.

– Мы провели сбор исходных данных по формированию основной информации. Она необходима, чтобы построить адекватную транспортную модель, — рассказал технический директор компании-подрядчика Анд­рей ПАРШКОВ. — В частности, мы направили ряд запросов в статистические органы ГИБДД, получили оттуда статистику аварийности за последние несколько лет. Проанализировали её, выявили, где находятся места концентрации ДТП. Будем предлагать для них решения по реорганизации дорожного движения.

Помимо этого, в апреле-мае разработчики схемы занимались изучением пассажиропотока. Делали они это путём проведения натурных обследований. Три раза в неделю: дважды в будни и один раз в выходной — 500 учётчиков утром, с 6:00 до 11:00, а также вечером, с 17:00 до 20:00, стояли на остановках, подсчитывая количество пассажиров и пассажирского транспорта и фиксируя время его прибытия.

Одновременно с этим по Калуге колесили дорожные лаборатории, которые исследовали транспортные потоки.

— Мы охватили все ключевые перекрёстки, по которым затем сможем выстроить транспортную модель и дать адекватные предложения, — пояснил Андрей Паршков.

Кроме того, в течение двух месяцев в Калуге проводился соцопрос, в котором горожан просили назвать самые проблемные места с точки зрения автомобилистов и пешеходов. Исследование проходило в Интернете. На данный момент в нём поучаствовали около тысячи респондентов.

На экваторе

— Все эти данные загружаются в специальную программу — та, которой мы пользуемся, на сегодняшний день является самой перспективной, — и у нас получается транспортная модель, которая позволяет видеть наиболее загруженные улицы и затем предлагать решения существующих проблем, — говорит директор подрядной организации Станислав ТКАЧЕНКО. — Базовую модель мы построили и теперь приступаем к выборке: выявляются напряжённые места, формируются предложения. Дать конкретные рекомендации мы пока не можем, потому что что работа ещё не завершена. Мы сейчас находимся на «экваторе».

По контракту представить конкретные предложения проектировщики должны в январе 2019 года. Но планируют сделать это раньше — в середине декабря. После чего КТС вынесут на общественное обсуждение.

Идеальная теория…

Методы исследования, используемые воронежцами, вызвали у некоторых участников встречи определённые сомнения. Один из них поинтересовался:

— Вы проводите опрос в основном в социальных сетях. Как учитывается мнение, например, пенсионеров, которых нет в Интернете?

— Мы сейчас обратимся к ним, скорее всего, через бегущую строку по телевизору, где будем отсылать их на сайт городской администрации, — ответили представители компании.

Тут же возник встречный вопрос, как пенсионер зайдёт на сайт администрации, если у него, например, нет компьютера.

— Если мы видим диспропорцию в какой-либо возрастной категории, то доберём другую в бумажной форме: в сентябре выйдут студенты и проведут опрос, — пообещали разработчики. — Не в наших интересах делать однобокие модели.

— Ваши исследования проводились в апреле-мае, однако осенью и тем более зимой дорожная ситуация в городе совершенно иная, — поступило новое замечание. — Поэтому есть сомнения в объективности вашего анализа.

— Осеннее исследование состоится, — заверили воронежцы. — Кроме того, транспортная модель и программа, с которой мы работаем, позволяют за счёт измерений, например, апреля дать ситуацию января, февраля. Это и называется «транспортное моделирование».

— То есть вы можете смоделировать даже такую ситуацию, когда зимой отдельные виды транспорта, например троллейбус, полностью выключаются? — удивился мой коллега Иван РОМАНОВ.

— Конечно! Для этого программа транспортного моделирования и разрабатывалась. Погрешности, безусловно, есть. Но лучше этого пока ничего не придумали.

… и неидеальная практика

В теории всё выглядит очень привлекательно. Однако на практике ситуация иная. Например, в Ялте, для которой воронежцы разрабатывали КТС в прошлом году, новая схема дорожного движения уже через два месяца привела к конф­ликту между горожанами и властью. Ялтинские журналисты отмечают, что предложенная схема хорошо выглядит на бумаге, но вступает в противоречие с повседневной жизнью горожан.

— В Ялте, возможно, где-то что-то не поехало, потому что там не были внедрены все мероприятия комплексно, — предположили проектировщики. — Но мы всегда проверяем ситуацию. Работаем с заказчиком по гарантийному сроку.

Мы хотим с каждым городом долгосрочных отношений и никогда не отворачиваемся.

Оказалось, что практики как таковой у воронежцев нет: то есть опыт разработки дорожных схем имеется, а вот опыт их внедрения пока отсутствует. Впрочем, они уверяют, что такой практики в нашей стране в принципе ни у кого нет.

— Правительство РФ только в декабре 2015 года распорядилось разработать по всей России комплексные схемы организации дорожного движения, — говорит Станислав Ткаченко. — Внутри этих программ заложены мероприятия краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного характера. Среднесрочные и долгосрочные программы точно ещё нигде не реализованы, поскольку все схемы были приняты в основном в 2017 году. Мероприятия только-только начинают внедряться.

— То есть фактически мы являемся участниками эксперимента? — спросили мы.

— Не эксперимента, а процесса оптимизации транспортной системы, — поправили нас собеседники. И напоследок успокоили:— Мы к вам приезжаем регулярно. В среднем раз в месяц докладываем о текущей ситуации. В Калуге заказчик очень требовательный, и мы идём навстречу. Например, должны были обследовать в городе 50 транспортных узлов. Но нас попросили охватить 92, и мы сделали. Мы всегда в контакте, всегда стараемся помочь, так что можете не переживать.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Эта статья была опубликована в №37 газеты «Калужский перекрёсток» от 12.09.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.