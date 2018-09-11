Оригинальное решение: у «зебр» появилась надпись для взрослых

Во вторник, 11 сентября, перед пешеходными переходами у школ Жуковского района появились нанесенные через трафарет надписи: «Возьми ребёнка за руку».

Такую акцию приурочили к началу учебного года сотрудники местного ГИБДД,

- Каждый может помочь ребенку перейти проезжую часть, если увидит, что он в этом нуждается, - говорит начальник Госавтоинспекции Жуковского района Евгений Ломоносов. -И тут неважно родитель вы, или просто старший товарищ. Берите его за руку, убедитесь в безопасности и выходите на пешеходный переход»

Появятся ли подобные трафареты у школ других районов и в областном центре не уточняется.

Уважаемые читатели, а как на ваш взгляд надо повышать безопасность детей на дороге? Пишите све мнение в комментариях.