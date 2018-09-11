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Оригинальное решение: у «зебр» появилась надпись для взрослых

11.09.2018 14:48 3 648 Сергей ПЕТРОВ
Оригинальное решение: у «зебр» появилась надпись для взрослых

Во вторник, 11 сентября, перед пешеходными переходами у школ Жуковского района появились нанесенные через трафарет надписи: «Возьми ребёнка за руку». 

Такую акцию приурочили к началу учебного года сотрудники местного ГИБДД,

- Каждый может помочь ребенку перейти проезжую часть, если увидит, что он в этом нуждается, - говорит начальник Госавтоинспекции Жуковского района Евгений Ломоносов. -И тут неважно родитель вы, или просто старший товарищ. Берите его за руку, убедитесь в безопасности и выходите на пешеходный переход» 

Появятся ли подобные трафареты у школ других районов и в областном центре не уточняется.

Уважаемые читатели, а как на ваш взгляд надо повышать безопасность детей на дороге? Пишите све мнение в комментариях.


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Тэги: общество
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